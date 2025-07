Asllani Inter rifiuto definitivo al Betis | salta la trattativa cosa succede ora

Kristjan Asllani, dopo il rifiuto definitivo al Betis, ha chiuso le porte alla Spagna e ora si concentra esclusivamente sulla sua carriera in Italia. La trattativa con il club andaluso si è definitivamente sfumata, lasciando il centrocampista nerazzurro pronto a valutare nuove opportunità nel nostro campionato. Ma quali saranno le prossime mosse di Asllani? Resta da scoprire se troverà presto una nuova sistemazione che possa soddisfare le sue ambizioni e continuare a brillare nel calcio italiano.

Kristjan Asllani ha una priorità chiara per il suo futuro: restare in Serie A. Il centrocampista albanese, in uscita dall' Inter, sta valutando le proposte che gli arrivano, ma la sua intenzione è quella di continuare a giocare nel campionato italiano. Questa scelta è stata confermata oggi da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il quale ha ribadito come Asllani stia rifiutando le offerte provenienti da club esteri per concentrarsi esclusivamente su eventuali opportunità in Italia.

