Asllani dice no all’estero | priorità alla Serie A ma nessun club si muove – Sky

Kristjan Asllani ha le idee chiare sul suo futuro: desidera continuare a brillare in Serie A, respingendo con decisione ogni proposta dall’estero. Nonostante l’interesse di club come il Betis Siviglia, il centrocampista dell'Inter punta a consolidare la sua esperienza nel massimo campionato italiano. La domanda ora è: quali saranno i prossimi passi per il suo percorso? La sua fermezza potrebbe cambiare le dinamiche del mercato.

Asllani ha le idee chiare per il suo futuro. Nonostante l’Inter abbia avviato diversi colloqui per valutare l’eventuale cessione del centrocampista albanese, il classe 2002 continua a respingere tutte le proposte provenienti dall’estero. NO ALL’ESTERO – La volontà di Kristjan Asllani è chiara: restare in Serie A. Non si tratta di una presa di posizione contro il progetto sportivo del Betis Siviglia, club che nelle scorse settimane aveva mostrato concreto interesse per il regista cresciuto nell’Empoli. I contatti con gli andalusi sono stati reali e approfonditi, ma Asllani ha scelto di non aprire ad alcuna ipotesi di trasferimento fuori dai confini italiani. 🔗 Leggi su Inter-news.it