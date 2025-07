ASI presenta Moon-Rice | il progetto che porterà il risotto nello spazio

L’Italia si prepara a rivoluzionare l’alimentazione spaziale con il progetto Moon-Rice, una sfida ambiziosa che mira a portare il risotto nello spazio. Grazie alla collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e partner di eccellenza, questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale nella ricerca di varietà di riso dedicate alle future missioni di lunga durata. Un’innovazione tutta italiana, destinata a cambiare per sempre il modo di vivere e nutrirsi oltre i confini terrestri.

L'Italia guida la ricerca mondiale per lo sviluppo di varietà di riso speciali destinate alle future missioni spaziali di lunga durata. Il progetto Moon-Rice dell'Agenzia Spaziale Italiana rappresenta un'innovazione rivoluzionaria che potrebbe cambiare per sempre il modo di vivere e nutrirsi nello spazio. Un progetto tutto Italiano per conquistare lo spazio. Il progetto Moon-Rice nasce dalla collaborazione tra l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e tre prestigiose università italiane: l' Università Statale di Milano, la Sapienza di Roma e l' Università Federico II di Napoli. Questo programma quadriennale, avviato nel 2024, sta già mostrando risultati promettenti che sono stati presentati alla conferenza annuale della Society for Experimental Biology ad Anversa, in Belgio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ASI presenta Moon-Rice: il progetto che porterà il risotto nello spazio

