Asfaltature nelle aree colpite dall' alluvione | è il turno di via dei Molini

Il Comune di Forlì prosegue con determinazione il piano di asfaltature nelle aree colpite dall’alluvione del maggio 2023, garantendo sicurezza e mobilità ai cittadini. Questa volta, il turno di via dei Molini sarà protagonista di un intervento di manutenzione straordinaria, che prenderà il via tra pochi giorni. Un passo importante per ripristinare la funzionalità delle strade e riprendere con rinnovato entusiasmo la vita quotidiana.

Prosegue il piano asfaltature nelle aree colpite nel maggio del 2023 dall'alluvione. Il Servizio infrastrutture, mobilità e protezione civile del Comune di Forlì ha programmato un intervento di manutenzione straordinaria alla pavimentazione di via dei Molini. I lavori avranno inizio nella.

