Dopo settimane di voci e speculazioni, ufficiale: Marco Asensio ha scelto il Turchia e il Fenerbahce, lasciando l'Inter alle spalle. La sua decisione apre un nuovo capitolo nella sua carriera, promettendo emozioni e sfide coinvolgenti. Con il suo talento, il fantasista spagnolo punta a rilanciarsi in un campionato ricco di passione e successo. Resta da attendere solo il comunicato ufficiale per l’annuncio finale.

Asensio non vestirĂ la maglia dell’Inter nella prossima stagione. Dopo essere stato accostato ai nerazzurri nelle ultime settimane, il fantasista spagnolo ha infatti deciso il suo futuro: ha detto sì al Fenerbahce, pronto a rilanciarsi in Turchia NUOVA ESPERIENZA – Marco Asensio ha detto sì al Fenerbahce. L’accordo tra il giocatore e il club di Istanbul è stato raggiunto, restano ora da sistemare solo gli ultimi dettagli tra il Fenerbahce e il Paris Saint-Germain, che detiene il cartellino del classe ’96. Asensio era stato sondato dall’Inter come possibile innesto offensivo per il nuovo corso di Chivu, un giocatore tecnico e versatile, in grado di agire da trequartista o da esterno nel tridente. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Asensio, niente Inter: accordo con un club in Turchia! Presto ufficiale

