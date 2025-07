Asensio niente da fare per l’Inter | tutti i dettagli del suo trasferimento imminente al Fenerbahce

Marco Asensio ha scelto il Fenerbahçe, lasciando l’Inter alle spalle. Il talento spagnolo, ex Real Madrid, si prepara a una nuova avventura in Turchia sotto la guida di José Mourinho. Un trasferimento che scuote il mercato e accende le speranze dei tifosi, pronti a vederlo in campo con la maglia gialloblù. La prossima stagione si annuncia ricca di emozioni: scopriamo tutti i dettagli di questa operazione di mercato.

Marco Asensio, centrocampista offensivo classe 1996, non sarà il prossimo rinforzo per il calciomercato Inter. Il talento spagnolo, attualmente sotto contratto con il Paris Saint-Germain, ha scelto di accettare la proposta del Fenerbahçe, club della Super Lig turca allenato da José Mourinho. Nonostante l'iniziale interesse da parte dei nerazzurri, che avevano avviato i primi contatti con il PSG, la trattativa è stata abbandonata, con Asensio che ha deciso di trasferirsi in Turchia, dove troverà un ingaggio più alto.

