Asensio Inter il colpo sfuma definitivamente | fatta per il passaggio al Fenerbahce decisivo Mourinho

Il sogno di vedere Marco Asensio vestire la maglia dell’Inter si sfuma definitivamente: dopo settimane di trattative, il trasferimento sembra ormai un capitolo chiuso. Le ultime indiscrezioni confermano che il trequartista spagnolo non arriverà a Milano, con il Fenerbahçe pronto a ufficializzare il suo grande colpo. Decisiva la volontà di Mourinho, che ha convinto Asensio a scegliere il nuovo club, lasciando i tifosi nerazzurri delusi ma speranzosi per il futuro.

Asensio Inter, le ultime sull'interesse di calciomercato dei nerazzurri nei confronti dell'attaccante spagnolo. Tutti i dettagli. Il possibile futuro di Marco Asensio all' Inter sembra ormai un capitolo chiuso. Nonostante iniziali voci di un possibile trasferimento al club nerazzurro, il trequartista spagnolo non approderà a Milano. Come confermato da Alfredo Pedullà, l'Inter aveva chiesto informazioni al PSG riguardo al giocatore, con l'intento di regalare a Cristian Chivu un profilo versatile, capace di muoversi tra le linee e arricchire la fase offensiva della squadra. Tuttavia, l'operazione non si farà, e l'Inter ha deciso di virare su altri obiettivi di mercato, mettendo da parte l'idea di ingaggiare Asensio.

