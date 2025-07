Asensio ha scelto | niente Inter va al Fenerbahce! L’accordo col PSG e il ruolo di Mourinho nella trattativa

Marco Asensio ha scelto il suo nuovo club: niente Inter, si vola al Fenerbahçe! Dopo un'intensa trattativa e l'accordo con il PSG, il fantasista spagnolo sembra aver preso una decisione definitiva. Il ruolo di Mourinho nella trattativa potrebbe aver inciso sulla scelta, aprendo uno scenario emozionante per il futuro del giocatore e del club turco. La squadra di Istanbul si prepara a un colpo importante: il mercato non smette di sorprendere!

per il fantasista spagnolo. Il futuro di Marco Asensio, ex giocatore del Real Madrid e del Paris Saint-Germain, sembra ormai deciso. Nonostante alcune voci che lo accostavano al mercato Inter nelle scorse settimane, le ultime indiscrezioni confermano che il centrocampista spagnolo si trasferirà al Fenerbahçe. La trattativa, che sembra essere ormai in fase avanzata, è stata confermata dallo stesso La Gazzetta dello Sport, che ha sottolineato come Asensio stia per accettare una proposta molto allettante dai turchi, che gli offriranno un ingaggio importante.