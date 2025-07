Ascolti tv ieri su Canale5 ‘Temptation Island’ 3,7 mln e 29.6%

I dati di ieri sera rivelano come le preferenze degli italiani si dividano tra intrattenimento e serie tv, con ‘Temptation Island’ che conquista quasi 3,7 milioni di spettatori su Canale5, facendo registrare il 29.6% di share. Un dato che conferma il forte entusiasmo per i programmi di punta, mentre le repliche di Rai1 mantengono un pubblico fedele. Ma quali saranno le prossime sorprese della televisione italiana? Continuate a seguirci per scoprirlo!

Nella serata tv di ieri, giovedì 10 luglio 2025, in access su Rai1 ‘Techetechetè’ 2.978.000 spettatori (19%). Su Canale5 ‘Paperissima Sprint’ 2.748.000 spettatori pari al 17.5%. In prima serata su Canale5 ‘Temptation Island’ 3.697.000 spettatori con share del 29.6%. Su Rai1 la replica di ‘Don Matteo 13’ 2.031.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Rai2 ‘Delitti in Paradiso’ 961.000 spettatori pari al 6.2% e ‘Ritorno in Paradiso’ 625.000 spettatori pari al 4.9%. Su La7 ‘In Onda Prima Serata’ 848.000 spettatori e il 5.6%. Su Italia1 ‘Braven Il coraggioso’ 763.000 spettatori con il 5.1%. Su Rete4 ‘Il corriere The Mule’ 714. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ascolti tv ieri, su Canale5 ‘Temptation Island’ 3,7 mln e 29.6%

