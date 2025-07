ascolti tv i dati del 10 luglio 2025

Una serata televisiva ricca di successi, con i programmi che continuano a conquistare il pubblico italiano. Rai1 e Canale5 si distinguono, rispettivamente, con la replica di Don Matteo 13 e Temptation Island, confermando l’interesse crescente verso i format più amati. La sfida tra le emittenti si fa sempre più avvincente: scopriamo insieme i dettagli degli ascolti del 10 luglio 2025 e cosa riserva il futuro della TV italiana.

Bene il reality. Nella serata di ieri, giovedì 10 luglio 2025, su Rai1 la replica di Don Matteo 13 ha coinvolto 2.031.000 spettatori pari al 14.1% di share. Si impone, ancora, in onda su Canale5 Temptation Island con 3.697.000 spettatori con uno share del 29.6% (Buonanotte a 1.667.000 e il 30.4%). Su Rai2 Delitti in Paradiso  intrattiene 961.000 spettatori pari al 6.2% e Ritorno in Paradiso  625.000 spettatori pari al 4.9%. Su Italia1 Braven – Il coraggioso  incolla davanti al video 763.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3 Colpo di dadi si ferma a 541.000 spettatori (3.5%). Su Rete4 Il corriere – The Mule  totalizza un a. 🔗 Leggi su 361magazine.com