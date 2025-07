Ascolti TV giovedì 10 luglio | Temptation Island domina incontrastato e batte Don Matteo e Rocky

Giovedì sera del 10 luglio, la tv italiana ha avuto un unico protagonista: Temptation Island. Con la sua seconda puntata, il reality ha dominato gli ascolti, superando di slancio Don Matteo e Rocky. Un risultato che conferma l'inarrestabile successo del format nelle serate estive, lasciando poco spazio alla concorrenza. Ma quali sono i dettagli di questa vittoria schiacciante? Entriamo nel vivo dei numeri e delle curiosità.

La seconda puntata di Temptation Island ha letteralmente travolto l'intero palinsesto della prima serata di giovedì 10 luglio: ecco i dati nel dettaglio I giovedì sera d'estate, quando in TV c'è Temptation Island, sono il suo territorio incontrastato. Giovedì 10 luglio non è andata diversamente dal solito, e i numeri degli ascolti non potrebbero essere più chiari di così. Sonora la sconfitta per Rai 1, che, con l'ennesima replica, non prova neppure a mettere i bastoni tra le ruote al reality prodotto da Maria De Filippi (l'ultima volta che ci ha provato, in effetti, ha dovuto sospendere un programma di Alberto Angela). 🔗 Leggi su Movieplayer.it