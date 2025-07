Ascolti TV | Giovedì 10 Luglio 2025 Temptation vola al 29.6% Don Matteo 14.1%

I dati di ascolto di giovedì 10 luglio 2025 mostrano come Temptation Island abbia dominato la serata con un ascolto di 3.697.000 spettatori e il 29.6% di share, superando di gran lunga la replica di Don Matteo su Rai1, che ha attirato 2.031.000 telespettatori (14.1%). La sfida tra i programmi televisivi conferma ancora una volta l’interesse del pubblico per contenuti emozionanti e coinvolgenti. Ma quali sono le dinamiche dietro questi numeri impressionanti?

Nella serata di ieri, giovedì 10 luglio 2025, su Rai1 la replica di Don Matteo 13 ha interessato 2.031.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Canale5 Temptation Island ha conquistato 3.697.000 spettatori con uno share del 29.6%. Su Rai2 Delitti in Paradiso intrattiene 961.000 spettatori pari al 6.2% e Ritorno in Paradiso 625.000 spettatori pari al 4.9%. Su Italia1 Braven – Il coraggioso incolla davanti al video 763.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3 Colpo di dadi segna 541.000 spettatori (3.5%). Su Rete4 Il corriere – The Mule totalizza un a.m. di 714.000 spettatori (5.2%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge 848. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it