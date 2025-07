Ascolti tv di ieri | Don Matteo 14.1% Temptation Island 29.6% | Dati Auditel giovedì 10 luglio 2025

I numeri degli ascolti televisivi di ieri sera, giovedì 10 luglio 2025, rivelano una sfida appassionante tra due titoli iconici: "Don Matteo" su Rai 1 e "Temptation Island" su Canale 5. Chi ha conquistato il pubblico e dominato gli ascolti? Scopriamo insieme i dati Auditel e le preferenze del telespettatore italiano, analizzando gli share e i trend della prima serata, per capire quale show ha vinto questa battaglia di audience.

Ascolti tv ieri, giovedì 10 luglio 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. Da un lato “ Don Matteo,” contro “ Temptation Island “. Chi ha vinto la sfida relativa all’auditel di ieri sera, giovedì 10 luglio 2025? Ecco i dati audience della prima serata con particolare attenzione agli ascolti relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv: Don Matteo vs Temptation Island. Auditel ieri sera, 10 luglio 2025. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Don Matteo? vs “Temptation Island”. Chi ha vinto? Rai 1: Don Matteo, le repliche della serie televisiva italiana con protagonisti Raoul Bova e Terence Hill hanno incollato alla tv 2. 🔗 Leggi su Superguidatv.it