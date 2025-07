Ascolti TV di giovedì 10 luglio | il decollo di Temptation Island

Il 26 giugno e il 10 luglio, Temptation Island ha confermato di essere il protagonista indiscusso dell’estate televisiva italiana. Le dinamiche infuocate delle coppie in gara continuano a catturare l’attenzione di oltre 3,6 milioni di telespettatori, superando di gran lunga altri reality della passata stagione. Un risultato che testimonia come il programma riesca a mantenere alta la suspense e l’interesse, consolidando il suo ruolo di imperdibile appuntamento per il pubblico italiano.

Le dinamiche delle coppie della nuova edizione di “ Temptation Island ” continuano ad appassionare ed entusiasmare i telespettatori da casa. La seconda puntata del programma estivo di Canale5, infatti, ha raggiunto – in termini di ascolti televisivi – un risultato che gli altri reality andati in onda nella stagione appena conclusa hanno visto da (molto) lontano. Più di 3,6 milioni di telespettatori hanno assistito ieri sera all’evoluzione dei percorsi di fidanzate, fidanzati, tentatrici e tentatori nel nuovo villaggio di Guardavalle Marina, in Calabria. Di seguito, gli ascolti TV nel dettaglio della prima serata di ieri. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Ascolti TV di giovedì 10 luglio: il decollo di “Temptation Island”

In questa notizia si parla di: ascolti - temptation - island - giovedì

Ascolti TV giovedì 3 luglio, Temptation Island contro Don Matteo e Money Road: ecco chi ha vinto - Il debutto di Temptation Island ha fatto il botto, superando ogni aspettativa e stabilendo un nuovo record di ascolti in Italia.

#AscoltiTV | Giovedì 10 Luglio 2025. #TemptationIsland vola al 29.6%, #DonMatteo 14.1%. #PaperissimaSprint sale al 17.5% vs #Techetechetè 19% Tutti i dati Vai su X

Ascolti TV | Giovedì 3 Luglio 2025. Fenomeno Temptation Island (27.8%), Don Matteo al 13.9%. Money Road chiude al 2.5% su Tv8 Tutti i dati Vai su Facebook

Ascolti tv ieri giovedì 10 luglio chi ha vinto tra Temptation Island, Don Matteo, In Onda e Rocky; Ascolti tv giovedì 10 luglio: chi ha vinto tra Temptation Island e Don Matteo 13; Ascolti TV giovedì 10 luglio 2025, Temptation Island continua col botto: quanto ha totalizzato la seconda puntata, dati auditel.