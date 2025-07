ascolti tv del 10 luglio don matteo 13 contro temptation island

Il giovedì sera del 10 luglio ha acceso la tv con uno scontro epico tra Don Matteo 13, in replica su Rai 1, e Temptation Island su Canale 5, attirando milioni di telespettatori. La serata si arricchisce anche con l'ultima puntata di Delitti in Paradiso su Rai 2, offrendo un mix di emozioni e suspense. Ma tra i protagonisti, Raoul Bova si conferma il grande mattatore, catturando l’attenzione di tutti con il suo ruolo di Don Massimo. Un episodio da non perdere.

Giovedì 10 luglio lo scontro televisivo più forte è stato tra Don Matteo 13 in replica su Rai 1 e Temptation Island su Canale 5. Anche se su Rai 2 è andata in onda l’ultima puntata di Delitti in Paradiso. Si parla di Raoul Bova non solo per la crisi con Rocio Munoz Morales. Infatti, l’attore, nei panni di Don Massimo, è il protagonista indiscusso della serata televisiva del giovedì con Don Matteo 13 su Rai 1 dove indaga su un caso di omicidio per il quale è accusata la madre di Federico. Intanto su Canale 5 la nuova stagione di Temptation Island è entrata nel vivo con la seconda puntata. Su Rai 2 è stato trasmesso l’ultimo episodio di Delitti in Paradiso. 🔗 Leggi su Dilei.it