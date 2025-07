ascolti tv 11 luglio 2025

Scopri i numeri sorprendenti della prima serata di ieri, venerdì 11 luglio 2025, con i dati Auditel ufficiali che svelano le performance delle principali reti italiane. Quali programmi hanno conquistato il pubblico e quali sono stati i trend emergenti? Immergiti nell’analisi dettagliata e scopri come si è conclusa la giornata televisiva, rivelando le preferenze degli spettatori italiani. Ecco tutto ciò che devi sapere sui risultati di ieri sera.

– Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri venerdì 11 luglio 2025. Scopriamo insieme tutti i dati Auditel e le performance delle principali reti italiane nella fascia prime time.

Ascolti TV prima serata ieri Venerdì 11 Luglio 2025.

Di seguito i dati Auditel ufficiali relativi alla fascia di prima serata di Venerdì 11 luglio:

Canale Programma Spettatori Share Rai 1 TIM Summer Hits 2025 Rai 2 Calcio: Europei Femminili Rai 3 Buongiorno, notte Rete 4 QUARTO GRADO Canale 5 VANINA – UN VICEQUESTORE A CATANIA Italia 1 CHICAGO FIRE – IL LNUOVO COMANDANTE LA7 In viaggio con Barbero – Democrazia e Dittatura TV8 Italia's Got Talent Best of NOVE I migliori Fratelli di Crozza

Analisi della serata.