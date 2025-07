Artena Sono in pieno svolgimento in Contrada Colubro i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista

Ad Artena, l’atmosfera si infiamma con tradizione e allegria: i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista sono ufficialmente iniziati, coinvolgendo tutta la Contrada Colubro. Tra spettacoli, processioni e momenti di aggregazione, questa celebrazione rappresenta un’occasione speciale per vivere a pieno lo spirito comunitario. L’energia cresce di giorno in giorno, rendendo questi giorni un vero e proprio evento da non perdere. E così, il cuore di Artena batte più forte che mai.

ARTENA – Sono partiti alla grande già ieri sera, 10 Luglio, ad Artena, i festeggiamenti che la Contrada Colubro

