Arrivano in città i Kings of Blues mostri sacri di questo genere

Preparati a vivere un'esperienza indimenticabile: arrivano in città i Kings of Blues, i maestri assoluti di questo genere. Lunedì 14 luglio, al Pordenone Blues & Co. Festival, il Palazzo del Fumetto ospiterà una serata speciale per inaugurare la rassegna, con una band d’eccezione pronta a far vibrare gli animi e riscaldare i cuori degli appassionati. Non perdere questa occasione unica di ascoltare le leggende del blues dal vivo, un evento che rimarrà nel cuore di tutti.

Lunedì 14 luglio è prevista al Pordenone Blues & Co. Festival una serata speciale al Palazzo del Fumetto per inaugurare la rassegna in compagnia di una super band d'eccezione: The Kings of Blues, cinque musicisti leggendari che portano sul palco decenni di esperienza nei più grandi palcoscenici.

