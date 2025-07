Arriva ubriaco in ospedale e aggredisce infermiere | arrestato

Nella tarda mattinata di oggi, un episodio di cronaca che ha suscitato sdegno e preoccupazione: un giovane di 27 anni, ubriaco e originario di San Salvador, ha aggredito un infermiere all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. La scena, culminata con l'arresto del ragazzo, mette in luce quanto sia fondamentale tutelare il personale sanitario e garantire sicurezza nelle strutture pubbliche. Ma cosa è successo esattamente?

Nella mattinata di oggi, venerdì 11 luglio, la polizia di Stato ha arrestato un ragazzo di 27 anni, per lesioni a personale sanitario. Il giovane, originario di San Salvador, è arrivato ubriaco all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena ed è stato posizionato su una barella. Poi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

