Arriva la sentenza | Crystal Palace in Conference League Nottingham Forest in Europa League

Un'estate ricca di sorprese e colpi di scena nel calcio europeo: mentre il Crystal Palace affronta una retrocessione in Conference League, il Nottingham Forest si assicura un posto nell'Europa League. La causa? La controversa "salvezza" del Lione, che ha rivoluzionato gli equilibri della stagione. Ma come si è arrivati a questo punto? Scopriamo insieme i retroscena di questa rivoluzione nel calcio continentale.

Londra, 11 luglio 2025 ‚Äď Per il Crystal Palace sar√† un boccone amaro da digerire, ma alla fine la UEFA ha deciso: la squadra di Glasner sar√† retrocessa in Conference League, mentre il Nottingham Forest passer√† in Europa League. ¬†La causa? La ‚Äúsalvezza‚ÄĚ del Lione. Ma facciamo un passo indietro. √ą il 17 maggio del 2025 e il Crystal Palace affronta il Manchester City nella finale di FA Cup. Decide il gol di Eze al 16': √® il primo trofeo della storia del club, che vale anche la qualificazione all' Europa League della prossima stagione. Ma c'√® un problema: uno dei proprietari del Crystal Palace √® John Textor, un uomo d'affari americano che, tra l'altro, possiede delle quote anche nel Lione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net ¬© Sport.quotidiano.net - Arriva la sentenza: Crystal Palace in Conference League, Nottingham Forest in Europa League

In questa notizia si parla di: league - crystal - palace - conference

Premier League, Crystal Palace-Wolverhampton e Manchester City-Bournemouth LIVE - Si conclude la 37ª giornata di Premier League con due electrizzanti incontri in programma questa sera: Crystal Palace-Wolverhampton e Manchester City-Bournemouth.

Multiproprietà col Lione: l'Uefa retrocede il Palace in Conference. E il Forest va in Europa League #Uefa #crystalpalace #europaleague #conferenceleague #OlympiqueLyonnais #calcio #theonetv7 Seguteci su @TheOnetv7 Vai su X

Uefa, Lione e Nottingham in Europa League; La decisione della Uefa sulla partecipazione alle coppe europee di Lione e Crystal Palace; Crystal Palace, che beffa: niente Europa League, la Uefa lo retrocede in Conference.

Crystal Palace escluso all‚Äôimprovviso dall‚ÄôEuropa League e retrocesso in Conference: cosa è successo - La violazione delle norme sulla multiproprietà costa cara al club inglese: ammesso il Lione, al suo posto in Europa League andrà il Nottingham Forest ... Segnala fanpage.it

Arriva la sentenza: Crystal Palace in Conference League, Nottingham Forest in Europa League - È arrivata la sentenza definitiva da parte della UEFA, che condanna il Crystal Palace alla ‚Äúretrocessione‚ÄĚ in Conference League. Si legge su sport.quotidiano.net