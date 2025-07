Arriva il battesimo del fuoco simulato per i carri M1A2 Abrams di Taiwan

Arriva il battesimo del fuoco simulato per i carri M1A2 Abrams di Taiwan: una dimostrazione di forza e tecnologia avanzata nel campo di addestramento di Hsinchu. I carri americani, protagonisti delle esercitazioni militari annuali, hanno impressionato il pubblico con manovre da manuale e tiri a fuoco vivo, suscitando l'ammirazione del presidente Lai Ching-te, che ha sottolineato come queste macchine rappresentino il massimo in capacità d’attacco e mobilità . Un passo strategico decisivo in un contesto di crescente tensione regionale...

I carri americani M1A2 Abrams hanno fatto la loro comparsa pubblica durante le esercitazioni militari annuali, mettendo in scena manovre e tiri a fuoco vivo nel fango del campo di addestramento di Hsinchu. Il presidente taiwanese Lai Ching-te, che ha assistito alle manovre di addestramento indossando un casco militare, ha lodato la potenza dei carri: “Che si tratti di capacitĂ d’attacco o mobilitĂ , sono estremamente potenti — senza dubbio i piĂą forti sul campo di battaglia”, ha dichiarato il leader taiwanese, aggiungendo poi che ogni incremento della forza militare rappresenta “uno strato in piĂą di sicurezza per la nazione e il suo popolo”. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Arriva il battesimo del fuoco (simulato) per i carri M1A2 Abrams di Taiwan

