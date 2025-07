Arriva anche Lookman | triplo colpo dall’Atalanta

L’Atalanta si prepara a rivoluzionare il suo organico con un triplo colpo: Lookman potrebbe presto approdare in nerazzurro, rafforzando ulteriormente la rosa. Dopo un ciclo memorabile sotto Gasperini, la società bergamasca ha scelto Ivan Juric come nuovo allenatore, pronta a scrivere un nuovo capitolo di successi. Con l’arrivo di Lookman dall’Atletico Madrid e altri possibili acquisti, il futuro dei bergamaschi si fa sempre più entusiasmante.

Dal club nerazzurro può arrivare anche l'attaccante nigeriano: un terzo acquisto proveniente dalla società orobica Dopo un ciclo straordinario sotto la guida di Gian Piero Gasperini, l' Atalanta ora è pronta a ripartire da Ivan Juric. Il tecnico croato è stato scelto per rimpiazzare quello che è da sempre considerato il suo maestro. Atletico Madrid: spunta Lookman per sostituire Griezmann (LaPresse) – Calciomercato.it E nel frattempo il club orobico sta già mostrandosi molto attivo sul mercato. Per soddisfare il tecnico è arrivato dal Southampton il ghanese Sulemana, omonimo del centrocampista già presente nella rosa nerazzurra.