Arrestato per lo scoppio del palazzo a Torino guardia giurata ammette | Sono stato io mi vergogno

Un drammatico episodio scuote Torino: Giovanni Zippo, la guardia giurata di 40 anni, coinvolto nello scoppio del palazzo di via Nizza lo scorso giugno, si è presentato in tribunale ammettendo le sue colpe e dichiarando con tristezza "Mi vergogno". La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione delle responsabilità. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa intricata vicenda che ha sconvolto la città.

Giovanni Zippo, la guardia giurata di 40 anni, che è in arresto per avere provocato lo scoppio di un palazzo in via Nizza a Torino, lo scorso 30 giugno, si è avvalso della facoltà di non rispondere oggi durante l'interrogatorio ma avrebbe fatto alcune ammissioni: "Mi vergogno". 🔗 Leggi su Fanpage.it

A Torino, il quartiere Lingotto è sotto shock dopo l'esplosione che ha causato una tragedia e numerosi feriti.

Giovanni Zippo, la guardia giurata di 40 anni in arresto per avere provocato lo scoppio di un palazzo in via Nizza a Torino, il 30 giugno, provocando un morto e 5 feriti, è stato interrogato in ospedale ed ha ammesso: 'Sono stato io, mi vergogno'. #ANSA Vai su X

Ecco come lo hanno individuato e incastrato. Lo scoppio nel palazzo non fu un incidente. Arrestata una guardia giurata che ha agito per rivalsa nei confronti della sua ex. Alla sua individuazione hanno collaborato anche familiari e colleghi. Lo choc dei genitori Vai su Facebook

