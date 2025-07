Arrestato latitante cileno sull’A1 tra Bologna e Firenze | deve scontare 15 anni

Un giovane cileno di 23 anni, latitante internazionale, è stato catturato dalla Polizia Stradale nel tratto tra Bologna e Firenze mentre tentava di sfuggire a un controllo. Ricercato per furto in abitazione e riciclaggio, doveva scontare 15 anni di reclusione. Un successo che dimostra come la collaborazione tra forze dell’ordine possa garantire la sicurezza e la giustizia, mettendo fine a una fuga lunga e complicata.

Era ricercato a livello internazionale per furto in abitazione e riciclaggio, ed è stato arrestato dalla Polizia Stradale mentre tentava di eludere un controllo lungo l'Autostrada A1 tra Bologna e Firenze. Il protagonista è un cittadino cileno di 23 anni, irregolare sul territorio italiano e.

