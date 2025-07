Arrampicata sportiva 5 azzurri superano le qualificazioni nella Coppa del Mondo di speed a Chamonix

L’arrampicata sportiva italiana brilla a Chamonix, dove cinque talentuosi azzurri hanno superato le qualificazioni nella tappa più impegnativa della Coppa del Mondo di speed 2025. Tra emozioni e record storici, il team dimostra una crescita impressionante, promettendo spettacolo nella fase finale. Questi risultati positivi segnano un passo importante verso il podio e consolidano l’Italia come protagonista nel panorama internazionale. La sfida si infiamma: tutti gli occhi sono puntati sui prossimi atleti in gara.

Bilancio positivo per l’arrampicata sportiva italiana al termine delle qualificazioni in quel di Chamonix, sede della quinta e penultima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2025 di speed. Tra settore femminile e maschile sono ben cinque infatti gli azzurri ad aver superato il taglio (mai così selettivo a livello di tempi nella storia) della top16, centrando il pass per il tabellone a eliminazione diretta previsto nella serata di sabato 12 luglio. Sulla parete francese, ai piedi del Monte Bianco, passano agli ottavi di finale Giulia Randi (7.033) e Beatrice Colli (7.039) rispettivamente in 13ma e 14ma posizione assoluta in una graduatoria femminile guidata dalla polacca Aleksandra Miroslaw con 6. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Arrampicata sportiva, 5 azzurri superano le qualificazioni nella Coppa del Mondo di speed a Chamonix

