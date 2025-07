Arnautovic il Rapid Vienna fa dietrofront e si tira fuori dalla corsa all’ex Inter | l’annuncio del ds degli austriaci!

Il mercato si infiamma e le sorprese non mancano. Dopo settimane di voci e speculazioni, Marko Arnautovic si tira fuori dalla corsa all’Ex Inter, annunciato dal direttore sportivo del Rapid Vienna. A 36 anni, l’attaccante austriaco, svincolato dopo l’esperienza milanese, sembra aver preso una direzione inattesa. Cosa riserva il futuro per uno dei nomi più caldi del calcio europeo? Restate con noi per scoprirlo.

Le parole di Markus Katzer. Dopo aver concluso la sua avventura all' Inter il 30 giugno, il 36enne attaccante austriaco Marko Arnautovic è diventato ufficialmente uno svincolato. L'ex giocatore dei nerazzurri, che ha trascorso le ultime 2 stagioni nella Milano calcistica, sembrava destinato a tornare in patria, con il Rapid Vienna pronto a offrirgli una nuova opportunità. Tuttavia, le trattative tra Arnautovic e il club austriaco si sono complicate nelle ultime settimane. Nonostante le iniziali voci di un imminente ritorno in Austria, la società di Vienna ha incontrato difficoltà nel trovare un accordo soddisfacente con l'attaccante.

