Armi a Kiev le mandano gli Usa ma le pagano i Paesi Nato | Trump ci rifila un altro salasso E intanto Meloni accelera sul riarmo

Gli Stati Uniti continuano a inviare armi a Kiev, ma sono i paesi NATO a sostenere i costi di questa guerra. Donald Trump ha recentemente annunciato un accordo che prevede il finanziamento totale delle forniture militari, mentre Meloni accelera sul riarmo. In questo scenario, chi paga davvero il prezzo della strategia atlantica sono gli alleati europei, ormai coinvolti in una partita che rischia di scaricare tutto sulle loro spalle.

Gli Stati Uniti venderanno armi alla Nato che, a sua volta (e a suenostre spese), le invierà all'Ucraina, per essere impiegate nella guerra contro la Russia. È il nuovo "regalino" confezionato da Donald Trump per noi "alleati" atlantici. Il presidente ha infatti dichiarato ieri alla NBC di aver raggiunto un accordo con la Nato affinché gli Stati Uniti inviino armamenti a Kiev a spese dell'Alleanza, che pagherà tali armi "al cento  per cento". "Invieremo i Patriot alla Nato, e poi la Nato li distribuirà ", ha aggiunto. Inviate anche armi offensive. Due funzionari dell'amministrazione Usa avevano preannunciato l'operazione al portale Axios, precisando che ciò non significa che gli Usa armeranno le forze ucraine.