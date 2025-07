Ariel Winter star di Modern Family | La televisione è un posto oscuro da bambina ricevevo messaggi inappropriati

Ariel Winter, star di Modern Family, rivela un lato nascosto della sua infanzia fatta di luci e ombre. La giovane attrice, iniziando la sua carriera a soli quattro anni, ha condiviso le esperienze traumatiche vissute in un mondo spesso ingannevole e pericoloso, tra messaggi inappropriati e momenti oscuri. La sua storia di resilienza e forza invita a riflettere sulla vulnerabilitĂ degli artisti infantili e sulla necessitĂ di proteggere i piĂš piccoli in un'industria difficile e complessa. Continua a leggere.

Ariel Winter, attrice conosciuta soprattutto per il ruolo nella sitcom Modern Family, ha raccontato in un’intervista al Daily Mail di aver subito "esperienze traumatiche" da bambina che "l’hanno segnata profondamente". L'attrice ha iniziato a muovere i primi passi ad Hollywood quando aveva solo quattro anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ariel winter e le sue amiche in una chiamata terrorizzante nel film horror don’t log off - Nel mondo del cinema horror, “Don’t Log Off” emerge come un thriller psicologico avvincente che unisce suspense, elementi sovrannaturali e un cast di talento.

Vi facciamo vedere il trailer in lingua inglese di "Don't Log Off": thriller telematico dei fratelli debuttanti Brandon e Garrett Baer. Nel cast Ariel Winter, la Alex Punphy della serie tv "Modern Family". Vai su Facebook

