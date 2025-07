Arezzo quinta giornata di lavoro a Rigutino | ritmo alto e gol in partitella Domani amichevole alle 18

Arezzo accelera nel suo ritiro a Rigutino, con un'intensa quinta giornata di allenamenti all’insegna del ritmo elevato e del fair play. La squadra si prepara al meglio, con un’ampia attenzione alla gestione delle energie e alle strategie di gioco. Buone notizie per Chierico, che si è recuperato da una botta, mentre Pattarello e Righetti lavorano in palestra per rafforzare la condizione. Domani alle 18 un’amichevole per mettere alla prova i progressi fatti finora.

Prosegue a buon ritmo la preparazione dell’Arezzo, giunto alla quinta giornata di ritiro a Rigutino. Nonostante qualche acciacco, lo staff tecnico ha guidato un allenamento intenso e ben strutturato, con una chiara attenzione alla gestione dei carichi. Buone notizie per Chierico: solo una botta per lui, nulla di preoccupante. Pattarello e Righetti hanno lavorato in palestra: il primo si è limitato alla cyclette, mentre il secondo ha svolto esercizi mirati con il pallone per le caviglie. Per il resto del gruppo, la seduta è iniziata con esercizi di controllo palla, prima col piede destro e poi col sinistro, seguiti dai classici “torelli”. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo, quinta giornata di lavoro a Rigutino: ritmo alto e gol in partitella. Domani amichevole alle 18

