Arezzo e siena | energia al via i controlli delle linee elettriche dal cielo con elicottero specializza

Arezzo e Siena si preparano a un nuovo standard di sicurezza e affidabilità: lunedì 14 luglio, E-Distribuzione, parte del Gruppo Enel, darà il via a controlli aerei sulle linee elettriche di media tensione. Questa innovativa iniziativa, condotta con un elicottero specializzato, assicura interventi più rapidi ed efficaci, garantendo un servizio stabile e performante per cittadini e imprese. Un passo avanti fondamentale per un territorio sempre più connesso e sicuro.

Arezzo, 11 luglio 2025 – Da terra e anche dal cielo, al via in alcune aree del territorio aretino e senese i controlli incrociati periodici con elicottero specializzato per garantire un servizio elettrico di qualità, efficiente e continuo: lunedì 14 luglio, infatti, E-Distribuzione (società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione) avvierà un check-up aereo sulle linee elettriche aeree di media tensione. E-Distribuzione monitorerà lo stato di salute di centinaia di chilometri di cavi aerei di media tensione, che distribuiscono energia elettrica sulle dorsali a cavallo tra le province di Arezzo e Siena, nonché di numerosi sezionatori aerei di manovra, cabine elettriche, posti di trasformazione a palo e impianti elettrici. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arezzo e siena: energia, al via i controlli delle linee elettriche dal cielo con elicottero specializza

