Tra riflessioni di Archimede e l’urlo di Tardelli, il mese di luglio si conferma il più crudele dei mesi. Vacanzieri già tornati o ancora in attesa, tutti condividono il dilemma tra nostalgia e desiderio di libertà. E mentre il calcio infiamma i cuori, tra un insolazione e una copertina di lana, ci rendiamo conto che l’estate è un’autentica montagna russa emozionale: ma alla fine, ogni momento vale la pena viverlo fino in fondo.

Altro che aprile, è luglio il più crudele dei mesi. Chi le vacanze le ha già finite, si barcamena tra i ricordi che sembrano essere già lontanissimi, chi le deve ancora iniziare non sta più nella pelle, e chi le sta vivendo in questi giorni è sospeso in quella terra di mezzo tra il condizionatore e la copertina di lana. Chi ama il calcio non se la passa meglio. Certo, tra un'insolazione e un'esondazione improvvisa è meglio un Mondiale per club che – magari mi sbaglio – tra i tifosi ha riscosso lo stesso successo di un acquazzone violento proprio quando hai appena messo la carne sul barbecue del campeggio.