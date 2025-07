ArcelorMittal avvia la richiesta di CIGS per Luogosano | coinvolti 64 lavoratori

ArcelorMittal Avellino annuncia l’avvio della richiesta di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per i 64 lavoratori di Luogosano, segnale di un momento di sfida e riflessione per la comunità locale. Con questa mossa, l’azienda cerca di affrontare le difficoltà attuali e garantire una rete di sicurezza occupazionale, ma anche di aprire un dialogo costruttivo con le istituzioni e le parti coinvolte. La prossima fase vedrà l’esame congiunto tra tutte le parti interessate.

Luogosano – Con una comunicazione indirizzata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ArcelorMittal Avellino e Canossa S.p.A. ha formalizzato la richiesta di esame congiunto ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 1482015 per l’attivazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

