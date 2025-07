Appuntamento col futuro | Start up e fondi d' investimento si confrontano a Le Village

Se sei curioso di scoprire come startup e fondi di investimento possano plasmare il domani, non perdere l’appuntamento con il futuro a Padova. La terza edizione di “V-Connect” ha fatto incontrare menti innovative e investitori strategici, aprendo nuove strade di crescita e collaborazione. Un’occasione unica per immergersi nel mondo delle startup e scoprire le opportunità che il venture capital può offrire.

Il futuro fa tappa a Padova. Nella sede di Le Village by CA Triveneto in piazza Zanellato si è svolta ieri la terza edizione di “V-Connect: il Venture Capital incontra le startup!”, iniziativa ideata e promossa da Le Village by CA Triveneto in collaborazione con CDP Venture Capital. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

