Approvata mozione in Senato Accademico | A Gaza in corso una forma di pulizia etnica

In un gesto di forte solidarietà e impegno etico, il Senato Accademico dell'Università di Pisa ha approvato una mozione che condanna fermamente la devastante crisi umanitaria a Gaza. Con questa decisione, l'ateneo si schiera a fianco della popolazione palestinese, richiamando l'importanza di tutelare i diritti umani e promuovere la pace. Un atto che invita tutta la comunità a riflettere e agire contro ogni forma di ingiustizia.

Nella seduta di oggi, venerdì 11 luglio, il Senato Accademico dell'Università di Pisa ha approvato una mozione che, in coerente applicazione delle modifiche dello Statuto, ribadisce la condanna della "pulizia etnica" in corso a Gaza nei confronti della popolazione palestinese e si esprime sulle. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Il Senato Accademico dell'Alma Mater ha approvato una mozione che condanna le conseguenze umanitarie e civili, la violazione del diritto internazionale e dei diritti umani nella striscia di G

La mozione approvata dal senato accademico: "Si ha oggi evidenza di gravi violazioni del diritto internazionale e di violenza sistematica esercitata per volontà del Governo israeliano nei confronti de ...

Il rettore: "Non sono state decise restrizioni alla libertà di ricerca e didattica".