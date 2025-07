Aperitivo Tropical party alla gastronomia Giuliana

Preparatevi a immergervi in un’atmosfera esotica e spumeggiante! La Gastronomia Giuliana di Castelfranco Veneto apre le sue porte a “Tropical Party”, un aperitivo che promette allegria, leggerezza e delizie culinarie. Il 23 luglio, lasciatevi coinvolgere da un evento unico nel suo genere, dove il buon cibo e il divertimento si incontrano per creare ricordi indimenticabili. Non mancate a questa serata di festa!

Una serata di festa particolare all'insegna dell'allegria, la leggerezza e soprattutto l'ottimo cibo. Sono gli ingredienti di "Tropical party", l'evento che si terrà il prossimo 23 luglio alla gastronomia "Giuliana" di via dei Carpani a Castelfranco Veneto, attività completamente ristrutturata. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: party - tropical - gastronomia - giuliana

Aperitivo Tropical party alla gastronomia Giuliana.

Tropical Party, festa in piscina con schiuma e dj-set live - Oltre all’area piscine, è attivo per tutta la serata il Tropical Bar, con proposte food&drink perfette per ricaricare le energie tra un tuffo e l’altro. Secondo mentelocale.it