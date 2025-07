Aoup dimostra l’importanza della prevenzione nella terapie contro l' osteoporosi

Aoup dimostra l'importanza cruciale della prevenzione nella lotta contro l'osteoporosi. Uno studio pilota recentemente pubblicato su Frontiers evidenzia come intervenire tempestivamente con farmaci anti-osteoporotici possa ridurre drasticamente il rischio di fratture da fragilità e rifratture future. Tuttavia, un problema ancora diffuso è il ritardo nella prescrizione di terapie antifratturative, ostacolando la piena efficacia delle strategie preventive.

Pisa, 10 luglio 2025 - La tempestività nella somministrazione di farmaci anti-osteoporotici in pazienti con fratture da fragilità riduce notevolmente il rischio di rifrattura imminente. Lo confermano i risultati di uno studio pilota pisano appena pubblicato su Frontiers https:www.frontiersin.orgarticles10.3389fmscd.2025.1620506 da cui è emerso anche come ci sia un diffuso ritardo nella prescrizione di una terapia antifratturativa con farmaci anti-osteoporotici (Aom) che, se somministrata precocemente, potrebbe invece prevenire ulteriori rotture causate da fragilità ossea. Lo studio, monocentrico e retrospettivo, è stato effettuato sui dati anamnestici precedenti di una coorte di pazienti provenienti dall’area vasta nord-ovest della Toscana che si sono rivolti all’Ambulatorio multidisciplinare di fratture da fragilità istituito in Aoup nel 2014. 🔗 Leggi su Lanazione.it