Anziano si sente male ad Albaredo San Marco l' intervento del soccorso alpino

Anziano in difficoltà ad Albaredo San Marco: intervento tempestivo del Soccorso Alpino. Questa mattina, in località Cortegrassa, un intervento di emergenza ha visto protagonista il coraggio e la professionalità dei nostri soccorritori, pronti a intervenire per salvare una vita. La loro rapidità e competenza hanno fatto la differenza, dimostrando ancora una volta l'importanza di un sistema di emergenza efficiente. Un esempio di solidarietà e dedizione nei momenti di bisogno.

Un intervento di soccorso si è reso necessario nella tarda mattinata di oggi, venerdì 11 luglio, in località Cortegrassa, nel territorio comunale di Albaredo per San Marco. Poco prima delle 11:00, la centrale operativa di SOREU delle Alpi ha attivato il Soccorso alpino per prestare aiuto a un.

