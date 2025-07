Anziano raggirato e violentato da una coppia del suo paese nel Mantovano | marito e moglie arrestati

Un terribile dramma scuote un piccolo paese del Mantovano: un anziano è stato raggirato e violentato dalla coppia locale, marito e moglie, ora arrestati dopo mesi di indagini. Le accuse di violenza di gruppo e circonvenzione d'incapace hanno portato alla luce un grave caso di abuso e prepotenza. Una vicenda che mette in discussione la sicurezza degli anziani e la fiducia nella comunità. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa triste vicenda.

