Anziano affetto da Alzheimer scompare nelle campagne di Partinico | i vigili del fuoco lo ritrovano dopo poche ore

Grazie alla tempestiva segnalazione e all’intervento rapido dei vigili del fuoco, un anziano di 81 anni affetto da Alzheimer che si era disperso nelle campagne di Partinico è stato ritrovato dopo poche ore. Un esempio di dedizione e professionalità che ha fatto la differenza, offrendo speranza e sicurezza alle famiglie in situazioni di emergenza come questa.

Ritrovato dai vigili del fuoco dopo poche ore un anziano di 81 anni, affetto da Alzheimer, scomparso nelle campagne di Partinico. Dopo l'allarme, lanciato attorno a mezzogiorno, diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute in contrada Garifo Ramotta. Grazie alla tempestiva. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: vigili - fuoco - anziano - affetto

Una giornata con i vigili del fuoco di Volpiano, attività per grandi e piccini - Unisciti a noi per una giornata indimenticabile con i vigili del fuoco di Volpiano! Domenica 18 maggio 2025, dalle 9 alle 13, la caserma in via Torino 11 apre le porte a grandi e piccini.

Alle 4:30 del mattino, i Vigili del Fuoco di Roma sono intervenuti per recuperare un’auto finita sulla storica scalinata di Trinità dei Monti. Alla guida un uomo di 81 anni, rimasto fortunatamente illeso dopo aver percorso per un lungo tratto i gradini con la propria Vai su Facebook

Anziano affetto da Alzheimer scompare nelle campagne di Partinico: i vigili del fuoco lo ritrovano dopo poche ore; Ritrovato l'anziano disperso nei boschi di Perugia; Anziano affetto da demenza vaga in strada rischiando di essere investito: aiutato da vigile urbano.

Prevenzione contro gli incendi, incontro degli Amici dei Vigili del Fuoco di Empoli - Al Golf club Bellosguardo di Vinci, si è tenuto un incontro pubblico che ha messo al centro il valore della comunità, della prevenzione e dell’impegno ... Da gonews.it

Anziani bloccati in casa durante l'esondazione: il salvataggio di carabinieri e vigili del fuoco - Con prontezza e dedizione, i Carabinieri della Compagnia di Seregno (Monza e Brianza), insieme ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti nelle scorse ore per soccorrere alcuni anziani rimasti ... Scrive leggo.it