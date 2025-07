Antonella Clerici lancia una bella frecciatina alla Rai | la conduttrice non le manda a dire!

Antonella Clerici non si ferma di fronte alle polemiche e, come suo solito, si prende gioco delle tensioni con la Rai lanciando una frecciatina che ha fatto discutere. Con il suo stile schietto e diretto, la conduttrice dimostra ancora una volta di avere le idee chiare e di non temere confronti. Ma cosa ha detto esattamente? E come reagirà l'emittente pubblica? Scopriamo insieme i dettagli di questa querelle che tiene banco nel mondo della televisione italiana.

Antonella Clerici parla apertamente come sua consuetudine, lanciando un’allusione verso la Rai. Ecco cosa ha detto la conduttrice! Leggi anche: Antonella Clerici e il rapporto speciale con la figlia Maelle: ecco che cosa ha rivelato Pensando alla prossima stagione televisiva, Antonella Clerici ha tantissimi impegni, essendo al timone di diversi programmi. Dopo la pausa estiva riprenderanno infatti È sempre Mezzogiorno, The Voice Kids e Senior ed è previsto il nuovo show Jukebox – La notte delle hit, accanto a Clementino, erede dello storico Arena Suzuki di Amadeus. In attesa di questi appuntamenti professionali, Antonellina ha ben pensato di lanciare una frecciata alla Rai. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Antonella Clerici lancia una bella frecciatina alla Rai: la conduttrice non le manda a dire!

In questa notizia si parla di: antonella - clerici - conduttrice - lancia

Antonella Clerici senza filtri: tra addii, nuovi progetti e verità scomode - Antonella Clerici, regina indiscussa della televisione italiana, si apre senza filtri tra addii, nuovi progetti e verità scomode.

"Difficile perdere chili in menopausa, ho fatto la palestra a casa". #AntonellaClerici si confessa Vai su Facebook

Antonella Clerici si toglie un sassolino dalla scarpa e lancia una frecciatina a Ligabue: «Tanto io so di sugo; Antonella Clerici e la dichiarazione dopo la serata al Festival di Sanremo, mercoledì 11 febbraio. Polemiche sulle trofie al pesto, per chi era la frecciatina?; Antonella Clerici chiude È Sempre Mezzogiorno (con polemica): la stoccata finale ai colleghi ‘divi’.

Antonella Clerici: “Non mangio quel che si cucina in tv. La menopausa? Ecco come la affronto” - La conduttrice di “E’ sempre mezzogiorno” racconta a Alessandro Cattelan gli accorgimenti per restare in forma. msn.com scrive

Antonella Clerici rimprovera Alessandro Cattelan: “Devi dare di più” - Alessandro Cattelan bacchettato dalla collega In queste ultime ore Antonella Clerici è stata ospite del podcast di Cattelan, Supernova. Come scrive msn.com