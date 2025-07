Antisemitismo e antisionismo due facce della stessa medaglia? convegno venerdì 18 luglio

Venerdì 18 luglio a Roma, si terrà un importante convegno intitolato “Antisemitismo e antisionismo due facce della stessa medaglia?”. Un’occasione unica per approfondire i legami e le differenze tra questi fenomeni, con interventi di rilievo come quello del vice presidente della Camera, Giorgio Mulè. L’evento, trasmesso in diretta webtv, promette di stimolare riflessioni profonde e necessarie sul tema, contribuendo al dialogo e alla comprensione globale.

ROMA – Venerdì 18 luglio, alle ore 10, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolgerà il convegno “Antisemitismo e antisionismo due facce della stessa medaglia?”. Interviene il vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Antisemitismo e antisionismo due facce della stessa medaglia?”, convegno venerdì 18 luglio

