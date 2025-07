anticipazioni un posto al sole

Le anticipazioni di Un Posto al Sole svelano torbide tensioni e scelte decisive. Michele, deciso a seguire la sua logica, si allontana da Agata, mentre lei si avvicina alla verità sulla scomparsa di Assane. Viola, sconvolta dalla diagnosi di Eugenio, lotta con il senso di colpa. Nel frattempo, Marina e Roberto devono contenere Gennaro, che ormai domina i Cantieri. La soap si prepara a sorprenderti ancora: cosa accadrà nei prossimi episodi?

Deciso a far prevalere la sua razionalità, Michele sembra aver ormai abbandonato la pista seguita con Agata. La donna, però, è sempre più convinta di essere vicina alla verità sulla sparizione di Assane. Dopo la scoperta che Eugenio dovrà sottoporsi a un intervento di bypass, Viola vivrà un forte senso di colpa. Marina e Roberto cercano di arginare Gennaro, ma l'uomo sembra ormai aver preso il pieno controllo dei Cantieri. In crisi per Guido, Mariella trova il supporto di Cerruti. Lollo, però, comincia a mostrare qualche segnale: qualcosa non va.