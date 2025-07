Anticipazioni Tim Summer Hits dell’11 luglio la scaletta dell’appuntamento Best Of

L’estate brilla sotto il segno di musica e divertimento, e Tim Summer Hits si prepara a regalare un’altra serata indimenticabile. Venerdì 11 luglio, Carlo Conti e Andrea Delogu tornano in prima serata con il “Best Of”, un evento imperdibile che raccoglie i successi più amati della stagione. Prepariamoci a ballare, cantare e vivere l’estate al massimo, perché questa è solo l’inizio di un’estate da ricordare!

L’estate è nel pieno del suo ritmo, e con lei anche la stagione dei tormentoni, dei concerti all’aperto e dei festival che uniscono generazioni a suon di musica. E quale modo migliore per celebrarla, se non con un nuovo appuntamento di Tim Summer Hits? Stasera, venerdì 11 luglio, Carlo Conti e Andrea Delogu tornano in prima serata con Tim Summer Hits – Best Of, una serata-evento che, ancora una volta, raccoglie il meglio dei pezzi che nelle ultime settimane hanno fatto scatenare il pubblico. Un evento imperdibile che chiude un ciclo amatissimo e che accende l’estate da ormai quattro anni. Ecco la scaletta dei nomi che vedremo sul palco. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Anticipazioni Tim Summer Hits dell’11 luglio, la scaletta dell’appuntamento Best Of

In questa notizia si parla di: summer - hits - luglio - appuntamento

Tim Summer Hits 2025, quarta puntata con Baby K, Nek, Ghali, Raf - Preparati a vivere un’altra notte di pura musica e emozioni con la quarta puntata dei Tim Summer Hits 2025! Ospiti d’eccezione come Baby K, Nek, Ghalì e Raf si esibiranno davanti a un pubblico entusiasta in Piazza del Popolo, Roma.

Un’altra serata in compagnia della musica dei Tim Summer Hits, venerdì 4 luglio, su Rai 1 alle 21.30, il quarto appuntamento della kermesse musicale che va in scena in Piazza del Popolo, a Roma, condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu, in contemporane Vai su Facebook

Tim Summer Hits 2025, gli artisti in scaletta nel best of dell’11 luglio Vai su X

Anticipazioni Tim Summer Hits dell’11 luglio, la scaletta dell’appuntamento Best Of; Stasera su Rai 1 c’è il gran finale di Tim Summer Hits: cantanti e scaletta della puntata best of di oggi 11/7; Tim Summer Hits stasera in tv venerdì 11 luglio su Rai 1: la scaletta della serata.

Tim Summer Hits Best Of, la scaletta dell'ultima puntata: l'ordine degli artisti sul palco, l'orario e dove vedere il maxi concerto - Roma e la sua Piazza del Popolo fanno da cornice al nuovo appuntamento con “Tim Summer Hits”, la kermesse musicale condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu in onda stasera in ... Scrive msn.com

Tim Summer Hits, stasera 11 luglio ultima puntata: ospiti e anticipazioni - 30 va in onda l'ultimo appuntamento di 'Tim Summer Hits Best Of' presentato da Carlo Conti e Andrea Delogu, in contemporanea su Rai Radio2. Come scrive msn.com