Antibiotico-resistenza Matteo Bassetti primo al mondo per studi e citazioni

Matteo Bassetti, infettivologo genovese di fama mondiale, si distingue come il top-scienziato nel campo dell'antibiotico-resistenza, con il maggior numero di studi pubblicati e citazioni. Riconosciuto da Expertscape.com come 'world expert', la sua leadership si conferma nel settore, rappresentando un faro di speranza e innovazione per la lotta contro le infezioni e l'uso responsabile degli antibiotici, un aspetto cruciale per il futuro della medicina.

(Adnkronos) – L'infettivologo genovese Matteo Bassetti è stato riconosciuto come lo scienziato al mondo con più titoli scientifici, studi pubblicati e citazioni nel campo dell'antibiotico-resistenza e dell'antimicrobial stewardship, e tra i primi 10 per le infezioni fungine. La valutazione arriva dal sito americano Expertscape.com – che rilascia il titolo di 'world expert'

Asp di Catania, alfabetizzazione sanitaria e contrasto all’antibiotico-resistenza - Oggi, presso l’Aula Magna del Liceo Statale “Lucia Radice” di Catania, si è conclusa con entusiasmo la campagna di alfabetizzazione sanitaria promossa dall’Asp per promuovere un uso consapevole dei farmaci e combattere l’antibiotico resistenza.

Anche quest’anno con il mio gruppo siamo saliti sul tetto del mondo. Secondo il sito http://expertscape.com sono lo scienziato al mondo con più titoli scientifici, studi pubblicati e citazioni nel campo dell’antibiotico resistenza e dell’antimicrobial stewardship. L’a Vai su X

Cara On. Ilenia Malavasi grazie per il Tuo costante impegno e di questa importante opportunità ad aprire una finestra istituzionale sull' #innovazionediagnostica per combattere l'#antibioticoresistenza "’ Vai su Facebook

Matteo Bassetti/ “Batteri antibiotico-resistenti? Rischiamo 10 mln di ... - resistenza, spiegando che nel 2050 potrà essere la prima causa di morte nel mondo: “Nel momento in cui ... Come scrive ilsussidiario.net