Una tragedia che ha sconvolto tutta la comunità di Viareggio: Anthony Mantia, giovane di soli 20 anni, ha perso la vita dopo un drammatico incidente sulla strada. Nonostante il coraggio e gli sforzi dei medici, le ferite riportate sono state troppo gravi. La sua storia ci ricorda quanto sia fragile la vita e l’importanza di guidare con prudenza. Anthony, il suo sorriso e il suo sogno, resteranno sempre nei nostri cuori.

Viareggio, 11 luglio 2025 – Ha lottato con tutta la forza che un ragazzo di 20 anni può avere, ma le ferite riportate nel tremendo incidente stradale di avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì hanno fermato la sua vita. Anthony Mantia è morto oggi nel reparto di neurochirugia dell’ospedale di Livorno dove era stato ricoverato in condizioni disperate dopo lo schianto in scooter. Un impatto devastante. Anthony, in sella insieme a un amico di 19 anni, Aimen Labidi, stava rientrando dopo una serata trascorsa in un locale della costa. Sulla via del ritorno la caduta in strada con una dinamica ancora tutta da ricostruire. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Anthony non ce l’ha fatta: è morto a soli 20 anni dopo il tremendo incidente di Viareggio

