L'AutoritĂ dei Trasporti ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana per lo stop dei treni del 2 ottobre 2024, che secondo alcune ricostruzioni è stato attribuito ad un filo tranciato da un chiodo. Un guasto che per molte ore praticamente paralizzò la circolazione ferroviaria e per il quale ora Rfi rischia una sanzione fino a 2 milioni di euro. L'azienda dal canto suo si mette a disposizione dell'AutoritĂ , "certa" "della correttezza del proprio operato". Non la pensa così però l'AutoritĂ guidata da Niccolò Zaccheo secondo la quale "le interlocuzioni con Rfi hanno permesso di rilevare la presenza di molteplici carenze nella gestione della vicenda del 2 ottobre 2024". 🔗 Leggi su Quotidiano.net