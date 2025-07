Anima Flegrea un’eruzione di emozioni con il festival delle arti e della cultura

Anima Flegrea, il festival delle arti e della cultura che accende le emozioni nei Campi Flegrei, trasforma il paesaggio martoriato dal bradisismo in un palcoscenico di rinascita e creatività. Guidato dall’instancabile Antonio Colandrea, questo appuntamento si conferma tra i più attesi in Italia, con l’ambizione di superare i confini nazionali e conquistare cuori e menti oltre le Alpi e i mari. Intanto, in questa edizione…

di Massimiliano Craus Campi Flegrei, campi ardenti. Un territorio martoriato dal bradisismo ma tenace come sempre. E nel solco di questa resilienza si inserisce Antonio Colandrea, montese ma soprattutto direttore artistico di Anima Flegrea, festival delle arti e della cultura. Un festival entrato nel novero degli appuntamenti più attesi in Italia con l’aspirazione di allungare lo sguardo al di là delle Alpi e dei mari. Intanto in questa edizione si lavora con energia ai tre appuntamenti ed ai tantissimi attestati d’affetto degli artisti che hanno voluto salutare da remoto il pubblico, la cittadinanza ed il popolo della danza flegreo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il direttore artistico, il maestro Antonio Colandrea, il main sponsor Alta Sartoria Bencivenga nella persona di Agostino Bencivenga e la presentatrice ufficiale di "Sirene" Serena Cirillo.

