Angelo Pirri trovato morto in un canale a Messina il padre arrestato nega | Non ho ucciso mio figlio

Un tragico caso scuote Messina: Angelo Pirri viene trovato morto in un canale, e il padre, Sebastiano Pirri, arrestato, si dichiara innocente. La sua versione dei fatti, presentata davanti al giudice, si scontra con le accuse, e il Gip ha deciso di convalidare l’arresto, lasciando l’uomo in carcere. Un'indagine che promette di fare chiarezza su questa drammatica vicenda. Continua a leggere.

Sebastiano Pirri, sentito alla presenza dell'avvocato, ha spiegato di aver accompagnato il figlio proprio sul posto su richiesta del 41enne ma di essere andato via subito dopo. Ha sottolineato anche di non avere nessun motivo per uccidere il figlio ma il Gip ha convalidato l’arresto dell'uomo che resta in carcere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

VIDEO | Ha sparato al figlio e poi nascosto il corpo, le indagini dei carabinieri sull'omicidio di Angelo Pirri - Un dramma familiare scuote Pace del Mela: un genitore avrebbe sparato al figlio e successivamente nascosto il suo corpo, trascinandolo oltre una recinzione fino a un canale di scolo.

