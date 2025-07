Angelilli Reg Lazio | Stanziati 15 mln per blue economy e continueremo ad investire

La Regione Lazio guida l’Italia verso un futuro sostenibile, investendo quasi 15 milioni di euro nella blue economy. Questo settore, ricco di potenzialità, sarà al centro di innovazione, intelligenza artificiale e ricerca, creando opportunità di crescita senza precedenti. Con una legge dedicata, il Lazio si conferma pioniere nel valorizzare e sviluppare questa risorsa preziosa, promuovendo un’economia blu che fa bene al mare e all’intera comunità.

“Per adesso abbiamo investito quasi 15 milioni di euro nella blue economy, ma considerato il successo intendiamo valorizzare anche finanziariamente questo settore. L’intelligenza artificiale, l’innovazione e la ricerca devono essere protagoniste all’interno di questo settore perché ha opportunità di sviluppo immense. La Regione Lazio, prima in Italia, ha fatto una legge sulla blue economy, che . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Angelilli (Reg. Lazio): “Stanziati 15 mln per blue economy e continueremo ad investire”

