Andy Diaz torna con un terzo posto in Diamond League a Montecarlo | test positivo al rientro dall’infortunio

Andy Diaz riparte da un solido 17.19 dopo lo stop per infortunio nel lungo percorso di avvicinamento verso i Mondiali di settembre a Tokyo. Il primatista italiano di salto triplo, bronzo olimpico a Parigi 2024, ha ottenuto un buon terzo posto in Diamond League a Montecarlo piazzando ben quattro misure valide sopra i 17 metri nonostante uno stato di forma ancora lontano dal 100%. L’italo-cubano, dominatore assoluto della stagione indoor con la doppietta Europei-Mondiali, aveva dovuto rinunciare infatti ad alcune tappe del circuito dei diamanti e soprattutto agli Europei a squadre di Madrid per una sindrome retto-adduttoria dopo il 17. 🔗 Leggi su Oasport.it